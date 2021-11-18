Euro
12.5831
0.15%
Dolar
11.0552
0.17%
Altın
660.69
0.03%
Borsa
1.737
1.75%
Bitcoin
647.991
1.05%
BTXN Coin
21.00
-0.75%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Dwayne Johnson, James Bond rolünü oynamak istediğini açıkladı

    Daniel Craig ile olan serinin tamamlanmasının ardından, Dwayne Johnson yeni James Bond olmak istediğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 23:44
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 23:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dwayne Johnson, James Bond rolünü oynamak istediğini açıkladı

    İngiliz aktör Daniel Craig, James Bond serisinde beşinci ve son kez 007 karakterini canlandırdıktan sonra yerine gelecek isim merakla bekleniyor.

    Hızlı ve Öfkeli, Akrep Kral gibi birçok filmiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Dwayne Johnson, James Bond hakkında yaptığı açıklamayla sevenlerini heyecanlandırdı.

    Dwayne Johnson, James Bond rolünü oynamak istediğini açıkladı #1

    DWAYNE JONHSON, BOND OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

    Forbes tarafından dünyanın en çok kazanan aktörü ilan edilen ve The Rock (Kaya) lakabıyla tanınan Johnson, yeni Bond'u canlandırmaya talip olduğunu açıkladı.

    Bond serisinin hayranı olduğunu belirten Johnson, "Onun izinden gitmek ve bir sonraki Bond olmak istiyorum" dedi.

    Dwayne Johnson, James Bond rolünü oynamak istediğini açıkladı #2

    TOM HARDY DE ADAYLARDAN BİRİ

    Büyükbabasının beşinci Bond filminde kötü adam olarak rol aldığını belirten Johnson, "Ama ben kötü adam olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Venom, Legend, Mad Max gibi filmleriyle ününe ün katan Tom Hardy de Bond filmine en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

    Dwayne Johnson, James Bond rolünü oynamak istediğini açıkladı #3

    Dwayne Johnson, James Bond rolünü oynamak istediğini açıkladı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir