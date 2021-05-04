Dwayne Johnson: Küçükken beni kız çocuğu sanıyorlardı

Hollywood yıldızı, küçüklüğünde bir arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu ve eski profesyonel güreşçi Dwayne Johnson, geçmişte yaşadığı bir anısını anlattı.

Sunday Today televizyonuna konuşan Johnson, çocukken "yumuşak yüz hatlarına" ve "yumuşak saçlara" sahip olduğunu, bu nedenle arkadaşlarının kendisini kız çocuğunu sandığını söyledi.

SÜREKLİ OLARAK OKUL DEĞİŞTİRDİ

49 yaşındaki oyuncunun babası Rocky Johnson da profesyonel bir güreşçiydi, bu da ailesiyle birlikte sıklıkla seyahat etmesi gerektiği anlamına geliyordu.

Bu nedenle sürekli olarak okul değiştirmek zorunda kalan Johnson, yeni arkadaşlar edindi.

Metro'nun haberine göre, Dwayne Johnson, anısını şu sözlerle aktardı:

"KÜÇÜK BİR KIZ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORLARDI"

"Bir çocuğun yanında oturuyordum ve 60 saniye sonra 'Sana bir şey sorabilir miyim?' dedi. Ben de 'Tabii' dedim. 'Sen kız mısın yoksa erkek mi?' diye sordu.

Diyebilirim ki, 7 ile 11 yaşları arasındayken insanlar benim küçük bir kız olduğumu düşünüyordu çünkü gerçekten yumuşak yüz hatlarına sahiptim ve gerçekten yumuşak Afro saçlarım vardı."