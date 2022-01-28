Ebrar Karakurt, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Ebrar Karakurt, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, antrenman öncesi yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden biri olan Ebrar Karakurt, kariyerine İtalyan bir takımda sürdürme kararı almıştı.

Antrenman içni hazırlık yapan 22 yaşındaki voleybolcu, koronavirüse yakalandığını öğrendi.

Karakurt haberi ise sosyal medyadan duyurdu.

"İKİNCİ KEZ POZİTİFİM"

Instagram hesabından maskeli fotoğrafını yayınlayan Karakurt, "Antrenman yapmaya gleip ikinci kez korono pozitif olduğumu öğrenmişimdir.

"EVE DÖNME VAKTİ"

Şimdi eve dönme vakti." notuna yer verdi.