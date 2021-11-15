Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla dikkatleri üzerine topladı.

İtalya'da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, 2021 yılının en çok konuşulan kadın voleybolcularından biri oldu.

"NASIL DAYAK YİYORUM"

Sosyal medyayı aktif kullanan Ebrar Karakurt, Instagram hesabından paylaştığı ilginç videoyla dikkat çekti. Karakurt, ensesine vurulduğu anlarda çekilen videoya, ''Nasıl dayak yiyorum. Oynat bakalım.'' notunu düştü.

İLİŞKİSİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Karakurt, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Karakurt'un sevgilisi İmge ile paylaştığı poz tartışmalara neden olmuş, genç voleybolcu İtalya pozunu silmek zorunda kalmıştı.

2 YIL İTALYA'DA

2021'in Mayıs ayında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ebrar Karakurt'tan ilginç dayak paylaşımı ViDEO