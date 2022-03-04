Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge mesajları ifşa etti

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'ye hakaret dolu mesajları sayfasından paylaştı.

İtalya'da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ikinci kez ayrılan sevgilisi İmge sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajları ifşa etti.

"DUALARIM TUTTU"

İmge, kendisine gelen hakaret dolu mesajı paylaştı. Gelen mesajda Ebrar Karakurt'un hayranı olduğu anlaşılan bir kişi, "Geber inşallah! Dava etme beni ne olur. Param yok. Benim dualarım tuttu bu arada. Ondan ayrıldınız. Bu bilgiyi al g... şimdi. Bırakıyorum seni takibi o... karı" mesajını ifşa etti.

"DERDİNİZİ MAHKEMEDE SÖYLERSİNİZ"

Paylaşımına "Bu şekilde yüzlerce mesaj alıyorum. Bir şey söylemediğim sürece de susmayacaksınız sanırım. Derdinizi mahkemede anlatırsınız" notunu düştü.

Ebrar Karakurt eski aşkına yaptığı şarkılı göndermeyle dikkatleri üzerine çekmişti. Milli voleybolcu, Instagram hesabından Oğuzhan Uğur'un 'Biyolojik Unsur' şarkısını paylaşarak, ''Daha iyisini bulacakmışsın. B.k bulursun'' sözleri eşliğinde el hareketi çekmişti.