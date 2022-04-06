Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, yeni sevgili yaptı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a eski sevgilisi İmge ve yeni aşkı Devin'den cevap geldi.

İtalya'da voleybol hayatına devam eden milli oyuncu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge TikTok fenomeni Devin ile yeni bir ilişkiye başladı.

Karakurt ile İmge'nin yeni sevgilisi TikTok fenomeni Devin arasında yaşanan göndermeler sosyal medyanın gündeminde oturdu.

EBRAR'A GÖNDERME

Eski aşkı İmge'yi hedef alan TikTok paylaşımlarından vazgeçmeyen ünlü voleybolcuya, İmge ve sevgilisi Devin gönderme geldi.

Devin sevgilisi İmge'yle bir paylaşım yapıp milli voleybolcunun oynadığı reklam filmini ima ederek "Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyor" dedi.

Ebrar Karakurt'un ise en öne çıkan paylaşımı "Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti" oldu.