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Ebru Akel, boşandı
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
- Haber Merkezi
- 15.07.2020 - 08:10
Ünlü sunucu Ebru Akel, işadamı Özer Sancak ile 8 yılık evliliğini bitirdi.
KARANTİNA DÖNEMİ BİTİRDİ
Son zamanlarda ünlü çiftin evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Boşanmamaları için aile büyükleri çaba gösterse de pandemi döneminde yaşanan derin görüş ayrılıkları evliliğin sonunu getirdi.
VELAYET EBRU'YA VERİLDİ
Ünlü çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Çiftin evliliğinden olan çocukları Eren Sancak'ın velayeti Ebru Akel'e verildi.