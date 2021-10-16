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    Ebru Akel, sevgilisiyle el ele

    Sunucu ve oyuncu Ebru Akel, programına davet ettiği doktoruyla aşk yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 13:55
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    Ebru Akel, sevgilisiyle el ele

    Sunucu ve oyuncu Ebru Akel, 2012 yılında evlendiği Özer Sancak'dan geçtiğimiz yıl boşandı.

    Ebru Akel ile Özer Sancak 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirirken, Akel uzun bir süre hayatına kimseyi almadı.

    EL ELE YAKALANDI

    Ünlü sunucunun bir süredir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz'le birlikte olduğu ortaya çıktı.

    Taze aşıklar, Gümüşsuyu'ndaki bir mekana el ele girerken görüntüledi.

    Akel'in, Gündüz'ü yaklaşık bir yıl önce programında konuk ettiği, ikilinin orada tanıştığı öğrenildi.

    Ebru Akel, sevgilisiyle el ele #1

    Ebru Akel, sevgilisiyle el ele #2

    Ebru Akel, sevgilisiyle el ele #3

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