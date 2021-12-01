Ebru Cündübeyoğlu kimdir? 'Eliniz yüzünüz düzgünse..' sözleri ortalığı karıştırdı

1993 yılında Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu komedyenlik hakkındaki sözleriyle tepkileri üzerine çekti.

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, önceki akşam 'Aykut Enişte 2' filminin galasında objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarıyla konuşan Cündübeyoğlu, komedi filmleri ve komedi oyunculuğu ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Ebru Cündübeyoğlu 'Özlem Tunahan Poyraz' karakterine hayat veren oyuncu tiyatro yapmaya devam ettiğini söyledi.

47 yaşındaki güzel oyuncu, komedi oyunculuğunun drama göre daha zor olduğunu ifade edip şöyle konuştu:

"KOMEDİ YAPMAYI SEVİYORUM"

"Komedi filmlerinin gişeleri daha fazla, daha çok bu tip işler yapılıyor. Ben de komedi yapmayı seviyorum. Televizyonda daha çok seviyorum komediyi, daha fazla olmalı..."

"Komedi zor iş, ağlama daha büyük ortak bir payda. Hepimiz aynı şeylere ağlayıp üzülüyoruz ama gülmeye iş gelince herkesin güldüğü şeyler, algısı ve espriler birbirinden farklı oluyor. Komedi yapmak daha zor."

Ayrım yapmadığını söyleyen Cündübeyoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bana gelen işler arasında komedi daha ağır basıyor. Hiç şikayetçi değilim bundan..."





"ELİNİZ YÜZÜNÜZ DÜZGÜNSE..."

"Eliniz yüzünüz düzgünse, belli şekil şemaliniz varsa komedi yapmak gittikçe zorlaşıyor, bu klişeyi kırdığım için kendi adama çok mutluyum. Gülme kredim var seyircilerde. Keza tiyatroda hala güldürmeyi seviyorum."





EBRU CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR?

Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974 Heilbronn, Almanya'da doğdu. İlkokulu İstanbul'da Cengiz Topel ilkokulunda başladı, Mareşal Fevzi Çakmak ilkokulu ve İstanbul Sabiha hanım ilkokulunda devam etti. Ardından Adapazarı Atatürk Merkez ortaokulu ve Atatürk lisesinde okudu.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü'nü bitirdi. 1993 yılında Türkiye 4. Güzeli seçildi. Annesi Hülya Cündübeyoğlu da, 1970 Türkiye 4. Güzeli seçilmiştir.

Ardından Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü'nü bitirdi. TRT'de "Bir Başka Gece" programında sunuculuğa başladı.

1993 yılında başladığı sunuculuğa 1997 yılına kadar çeşitli kanallarda sürdürdü.1997 yılında sinemaya başlayan Cündübeyoğlu, Deliyürek dizisindeki "Avukat Ayşegül" rolü ile geniş seyirci kitlesine ulaştı. Televizyon dizileriyle başlayan oyunculuk serüveni, 1999'da tanıştığı tiyatro sahnesinin de eklenmesiyle halen devam ediyor.

TRT ve özel televizyon kanallarında dizi filmlerde ve sinema filmlerinde rol aldı.

2005 yılında çıkardığı 'Aşılı Kolum' aşılı şiir kitabıyla şairliğe ilk adımını attı.

Ebru Cündübeyoğlu, radyocu Güçlü Mete ile 27 Nisan 2003Duru (d.2005) isminde bir kızı vardır.

TRT ve özel televizyon kanallarındaki dizi filmlerde ve sinemada rol alan sanatçı, evli ve bir çocuk annesidir.