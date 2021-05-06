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Ebru Gündeş, Amerika'ya gitti

Ebru Gündeş, Amerika'ya gitti

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kızı Alara'yı da alıp boşanma aşamasında olduğu eşi Reza Zarrab ile konuşmak için Amerika’ya gitti.