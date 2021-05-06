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    Ebru Gündeş, Amerika'ya gitti

    Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kızı Alara'yı da alıp boşanma aşamasında olduğu eşi Reza Zarrab ile konuşmak için Amerika’ya gitti.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 10:30
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    Ebru Gündeş, Amerika'ya gitti

    11 yıldır evli olduğu eşi Reza Zarrab'dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öne sürmüştü. Zarrab'ın aşk yaşadığı kadınlardan birinin Ebru Gündeş'in yakın arkadaşı Hadise olduğu iddiası gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

    AMERİKA'YA GİTTİ

    Eşini ihanetle suçlayan ünlü şarkıcı, 2 Mayıs’ta kızı Alara’yı da alıp Reza Zarrab ile konuşmak için Amerika’ya gitti.

    ZARRAB AÇIKLAMA YAPACAK

    Reza Zarrab'ın ısrarına dayanamayan Gündeş'in, son bir kez eşini dinlemeye gittiği iddia edildi.

    Ebru Gündeş, Amerika ya gitti #1

    Ebru Gündeş, Amerika ya gitti #2

    Ebru Gündeş, Amerika ya gitti #3

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