Ebru Gündeş eski fotoğrafını paylaştı

Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Ebru Gündeş, gençlik yıllarını paylaştı.

Özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Ebru Gündeş, bu kez yeni paylaşımıyla gündeme oturdu.

Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, bu kez gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

"Vazgeçilmezim"

Gündeş, yayınladığı gençlik fotoğrafına bir de not düştü: "Hiç değişmediğim doğrudur. Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi"

İşte Ebru Gündeş'in binlerce beğeni ve yorum aldığı o paylaşım.