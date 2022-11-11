Petrol
95.67
2.14%
Euro
18.9213
0.37%
Dolar
18.5004
0.06%
Altın
1.047
0.35%
Borsa
4467
-2.38%
Bitcoin
328.427
1.92%
BTXN Coin
8.32
-8.06%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Ebru Gündeş eski fotoğrafını paylaştı

    Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Ebru Gündeş, gençlik yıllarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 08:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Gündeş eski fotoğrafını paylaştı

    Özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Ebru Gündeş, bu kez yeni paylaşımıyla gündeme oturdu.

    Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, bu kez gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

    "Vazgeçilmezim"

    Gündeş, yayınladığı gençlik fotoğrafına bir de not düştü: "Hiç değişmediğim doğrudur. Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi"

    İşte Ebru Gündeş'in binlerce beğeni ve yorum aldığı o paylaşım.Ebru Gündeş eski fotoğrafını paylaştı #1

    Ebru Gündeş eski fotoğrafını paylaştı #2Ebru Gündeş eski fotoğrafını paylaştı #3


    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Ukrayna: Düşmanın Herson’da kaçmaktan başka çaresi kalmadı
    Dünya

    Ukrayna: Düşmanın Herson’da kaçmaktan başka çaresi kalmadı

    Survivor 2023 kadrosunda kimler olacak? OLAY İSİMLER!
    Medya

    Survivor 2023 kadrosunda kimler olacak? OLAY İSİMLER!

    Görüş Bildir