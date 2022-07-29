Ebru Gündeş, Funda Arar'ı aradı

3 gün önce annesini kaybeden Ebru Gündeş, anlaştığı son 3 konserine Funda Arar'ı yolluyor.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcının 73 yaşındaki annesi Müjgan Bilgin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Funda'yı yerine istedi

Şu sıralar zor günler geçiren Ebru Gündeş, Funda Arar'dan anlaştığı son 3 konserine kendisinin yerine çıkmasını istedi.

Kabul etti

Funda Arar da annesini kaybeden Ebru Gündeş'in yardım talebini geri çevirmeyerek hiçbir şart öne sürmeden teklifi kabul etti.

Funda Arar; Gündeş'in yerine bu hafta iki otel, bir de düğünde sahne alacak.