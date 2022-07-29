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    Ebru Gündeş, Funda Arar'ı aradı

    3 gün önce annesini kaybeden Ebru Gündeş, anlaştığı son 3 konserine Funda Arar'ı yolluyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 11:23
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    Ebru Gündeş, Funda Arar'ı aradı

    Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcının 73 yaşındaki annesi Müjgan Bilgin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

    Funda'yı yerine istedi

    Şu sıralar zor günler geçiren Ebru Gündeş, Funda Arar'dan anlaştığı son 3 konserine kendisinin yerine çıkmasını istedi.

    Kabul etti

    Funda  Arar da annesini kaybeden Ebru Gündeş'in yardım talebini geri çevirmeyerek hiçbir şart öne sürmeden teklifi kabul etti.

    Funda Arar; Gündeş'in yerine bu hafta iki otel, bir de düğünde sahne alacak.

    Ebru Gündeş, Funda Arar ı aradı #1

    Ebru Gündeş, Funda Arar ı aradı #2

    Ebru Gündeş, Funda Arar ı aradı #3


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