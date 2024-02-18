Ebru Gündeş gönül kapılarını açtı! Yeniden gelin olacak... Damat bakın kimmiş Şarkılarıyla adından söz ettiren Ebru Gündeş'in yeniden nikah masasına oturacağına yönelik iddialar magazin basınına düştü.

ensonhaber.com

Türk sanat camiasının sevilen isimleri arasında yer alan Ebru Gündeş, gündemden şarkıları ve özel hayatıyla düşmüyor.

2010 yılında nikah masasına oturduğu Rıza Sarraf ile olaylı bir şekilde boşanan Gündeş, yakın kankası Hadise'yle de arasını bozdu.

Hadise hakkında bazı iddialar ortaya atan Gündeş, boşandıktan sonra gönül kapılarını da kapattı.

Yaşadığı zor süreci geride bırakan ve yeniden O Ses Türkiye jüriliğine geri dönen Ebru, aşk adına da adımlar atmaya başladı.

Yeniden gelin olacak!

Başarılı ismin şu sıralar yeniden gelin olmaya hazırlandığı magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı bile...

Gündeş'in sessizliğini bozmanın sebebi olarak ise Murat Özdemir gösteriliyor.

Gündeş'in Özdemir'le nikah masasına oturacağı gündemde ancak iki cepheden de bir açıklama gelmiş değil.

Gündeş'in gözlerden uzak tuttuğu ve büyüttüğü Alara adında da bir kızı bulunuyor.

Hadise - Gündeş süreci

Bir dönem Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edilen ve Gündeş ile küs olduğu konuşulan Hadise, açıklamaları reddetmiş ve kimseyle arasında sorun olmadığını söylemişti.

Ancak Gündeş'in O Ses'e dönmesinin ardından Hadise, yıllardır oturduğu jüri koltuğundan ayrıldı.