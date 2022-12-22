Ebru Gündeş ile Armağan Çağlayan buluştu

Ebru Gündeş ile Armağan Çağlayan buluştu

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, “Güzel yürekli” dediği yakın dostu Armağan Çağlayan’ı sarıp sarmaladı

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, sosyal medyada bir açıklamada bulunarak akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından ameliyat olan ünlü ismin bu süreçteki en büyük destekçisi, yakın dostu Ebru Gündeş olmuştu.

Buluştular

Çağlayan, Ebru Gündeş'i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Kuliste bir araya gelen ikili fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü sunucunun yayınladığı kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.