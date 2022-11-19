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    Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrıldı

    Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrıldı

    Mayıs ayında başlayan ilişkilerini 2 milyon dolarlık evlenme teklifi ile taçlandıran ikili nazara geldi. Gündeş ile milyarder sevgilisi yolları ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 10:49
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    Sanatçı Ebru Gündeş ile Iraklı milyarder sevgilisinden kötü haber geldi...

    4'üncü kez evlenmeye hazırlanan Gündeş, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan dillere destan bir evlilik teklifi almıştı.

    Mayıs ayından bu yana süren ilişkilerindeki ilk ciddi adımı atan Rassan Khoshnaw, Gündeş'e evlilik teklifi için 2 milyon dolar harcamıştı.

    Iraklı sevgilisinin kendisine 19 milyon dolarlık özel uçak ve 15 milyon dolarlık saray yavrusu alacağı konuşulan Gündeş, nazara geldi.

    Ayrıldılar

    İkilinin düğün fotoğrafları beklenirken ayrılık haberleri gündeme düştü.

    Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, Iraklı milyarder ile Ebru Gündeş'in yaklaşık 10 gün önce ayrıldığı konuşuluyor.

    Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrıldı #1

    Ebru'nun çalışma hayatı aşkına engel oldu

    İddiaya göre ayrılığı isteyen Khoshnaw iken ayrılığın nedeni ise Ebru Gündeş’in yoğun iş temposu.

    Çiftin yakın çevresi de Gündeş’in konser yoğunluğu karşısında sevgilisinin ayrılma kararı aldığını doğruladı.

    Kızıyla birlikte Dubai'deki evine döndü

    İlişkilerini sessiz sedasız bitiren çiftin artık birbiriyle konuşmadığı öğrenildi. Ebru Gündeş, ayrılığın hemen ardından kızı Alara’yla birlikte Dubai’deki evine gitti.

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