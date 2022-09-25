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    Ebru Gündeş Rassan Khoshnaw'a evet dedi

    Ebru Gündeş Rassan Khoshnaw'a evet dedi

    Kendisinden 19 yaş küçük iş insanı ile aşk yaşayan Ebru Gündeş, Dubai'de evlilik teklifi aldı. Milyarder, evlilik teklifi için 2 milyon dolar ödedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 12:01
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    47 yaşındaki sanatçı Ebru Gündeş, 4'üncü kez evleniyor...

    Gündeş, 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw ile geçtiğimiz mayıs ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.

    İlişki olumlu yönde ilerlerken, inşaat, mobilya ve pazarlama şirketlerine sahip olan Khoshnaw büyüleyici bir evlenme teklifi organize etti.

    Evlilik teklifine 2 milyon dolar harcadı

    Dubai’deki meşhur 'Burj El Arab Oteli'nin en üst katındaki kral dairesini tutan Khoshnaw, 1.8 milyon dolara aldığı tektaş yüzük dahil, evlenme teklifine toplamda 2 milyon dolar harcadı.

    Evlilik teklifi için İtalyan piyanistler özel helikopterle Dubai'ye getirildi.

    Organizasyonun tamamlanmasıyla evlilik teklifini alan Gündeş, gözyaşlarıyla "Evet" dedi.

    Ebru Gündeş Rassan Khoshnaw a evet dedi #1

    Evlenince Dubai'de yaşayacaklar

    Bir diğer yandan 10 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Ebru Güneş'in evlendikten sonra Dubai'de yaşayacağı yalnızca konserler için Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

    15 milyon dolara ev, 19 milyon dolara özel uçak...

    Posta'nın haberine göre, Rassan Khoshnaw, aşk yuvaları için 15 milyon dolarlık saray yavrusu yaptırırken, eşine tahsis etmek için 19 milyon dolara bir özel uçak almaya hazırlanıyor.

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