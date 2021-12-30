Ebru Gündeş, Reza Zarrab ve Hadise'ye sahnede gönderme yaptı

Ebru Gündeş, Reza Zarrab ve Hadise'ye sahnede gönderme yaptı

Kendisini Hadise ile aldatan eski eşi Reza Zarrab hakkında sessiz kalmayı tercih eden Ebru Gündeş, sahneden seslendi.

11 yıldır evli olduğu eşi Reza Zarrab’dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

O kadınlar arasında, Gündeş ile “O Ses Türkiye” yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan Hadise’nin de olduğu iddia edilmişti. Hadise ile arkadaşlığını bitiren Gündeş, çıkan bu söylentiler hakkında sessiz kalmıştı.

"ALLAH AFFETSİN"

Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Ebru Gündeş'in,, sosyal medyaya bir görüntüsü düştü. Sahnede Çal Bu Gece şarkısını seslendiren Gündeş, bir ara seyircilerine dönüp; "Asla affetmem, Allah affetsin ben affetmem." dedi.

Ebru Gündeş'in bu görüntüsü, kendisini arkadaşı Hadise ile aldatan Reza Zarrab'a göndeme olarak yorumlandı.

Ebru Gündeş, Reza Zarrab ve Hadise'ye sahnede gönderme yaptı VİDEO