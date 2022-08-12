Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Ebru Gündeş, dün akşam verdiği konserde gözyaşlarına hakim olamadı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Ebru Gündeş’in annesi Müjgan Bilgin, tedavi gördüğü hastanede geçtimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

"Öyle özledim ki"

Gündeş, annesinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, 'Aşık' şarkısındaki "Keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki" sözlerini okurken gözyaşlarını tutamadı.

Sahneden indi

Hüngür hüngür ağlayan Gündeş, şarkıya devam edemedi ve sahneye ara vermek zorunda kaldı.

Ebru Gündeş, sahnede ağladı VİDEO