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    Ebru Gündeş, sahnede ağladı

    Ebru Gündeş, sahnede ağladı

    Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Ebru Gündeş, dün akşam verdiği konserde gözyaşlarına hakim olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 07:57
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 09:15
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    Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Ebru Gündeş’in annesi Müjgan Bilgin, tedavi gördüğü hastanede geçtimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

    "Öyle özledim ki"

    Gündeş, annesinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı,  'Aşık' şarkısındaki "Keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki" sözlerini okurken gözyaşlarını tutamadı.

    Sahneden indi

    Hüngür hüngür ağlayan Gündeş, şarkıya devam edemedi  ve sahneye ara vermek zorunda kaldı.

    Ebru Gündeş, sahnede ağladı VİDEO

    Ebru Gündeş, sahnede ağladı #1

    Ebru Gündeş, sahnede ağladı #2


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