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    Ebru Gündeş yazın da servet kazanacak

    Ebru Gündeş ile Sibel Can, yaz sezonu için bir otelle anlaştı. İki ünlü şarkıcı otelden 10'ar milyon alacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 12:21
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    Ebru Gündeş yazın da servet kazanacak

    Türkiye'nin en çok kazanan kadın solistleri Ebru Gündeş ile Sibel Can'ın yaz planı hazır. İki ünlü şarkıcı, yaz sezonu boyunca Antalya'daki bir otelde sahne almak için el sıkıştı.

    Sibel yazı doldurdu

    Sibel Can, 3 Mayıs'ta başlayacağı konserler serisine Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta devam edip seriyi 23 Eylül'deki konseriyle noktalayacak.

    16 Eylül'de eve dönüş

    Ebru Gündeş ise konser maratonuna 1 Temmuz'da start verecek. Tıpkı Can gibi Temmuz, Ağustos ve Eylül'ün belirli günlerinde otelde sahne alacak olan Ebru Gündeş, 16 Eylül'de oteldeki son sahnesini yapacak.

    10'ar milyon TL kazanacaklar

    İddiaya göre; Antalya'da toplam 10 konser verecek olan Sibel Can ile yine aynı otelde toplam 8 konsere imza atacak olan Ebru Gündeş'in cebine 10'ar milyon TL girecek.

    En çok parayı Ebru alır

    Yani Sibel Can tek bir konserinden 1 milyon TL; Gündeş ise 1 milyon 250 bin TL kazanmış olacak.

    Ebru Gündeş yazın da servet kazanacak #1

    Ebru Gündeş yazın da servet kazanacak #2


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