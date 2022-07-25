Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in dün koronavirüs nedeniyle vefat eden annesi Müjgan Bilgin için cenaze töreni düzenlendi.

Ebru Gündeş, annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcının 73 yaşındaki annesi Müjgan Bilgin, dün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ebru'nun gözyaşları

Bilgin için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ebru Gündeş, annesine son görevini yapmak için Zincirlikuyu Camii'ne geldi. Cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan Gündeş, gözyaşlarına boğuldu.

Bilgin'in naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Dostları yanındaydı

Ebru Gündeş'i, acılı gününde sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Bir dönem O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Murat Boz, arkadaşına destek oldu. Cenaze törenine Polat Yağcı, Mustafa Ceceli ve Hamdi Alkan da katıldı.

Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

