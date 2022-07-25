Petrol
101.22
1.03%
Euro
18.2697
0.38%
Dolar
17.8337
0.35%
Altın
989.69
0.67%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.485
-3.39%
BTXN Coin
10.17
-4.95%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C
    Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurladı

    Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurladı

    Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in dün koronavirüs nedeniyle vefat eden annesi Müjgan Bilgin için cenaze töreni düzenlendi.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ebru Gündeş, annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcının 73 yaşındaki annesi Müjgan Bilgin, dün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

    Ebru'nun gözyaşları

    Bilgin için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Ebru Gündeş, annesine son görevini yapmak için Zincirlikuyu Camii'ne geldi. Cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan Gündeş, gözyaşlarına boğuldu.

    Bilgin'in naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

    Dostları yanındaydı

    Ebru Gündeş'i, acılı gününde sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Bir dönem O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Murat Boz, arkadaşına destek oldu. Cenaze törenine Polat Yağcı, Mustafa Ceceli ve Hamdi Alkan da katıldı.

    Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurladı #1

    Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurladı #2

    Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurladı #3

    Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurladı #4

    Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurladı #5

    Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurladı #6

    Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurladı #7

    Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurladı #8

    Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurladı #9

    Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurladı #10

    Ebru Gündeş, annesini son yolculuğuna uğurladı #11


    İlginizi Çekebilir

    90 yaşındaki eğitim gönüllüsü Mahira öğretmen, Nekbe ve Nekse'ye tanık oldu
    Dünya

    90 yaşındaki eğitim gönüllüsü Mahira öğretmen, Nekbe ve Nekse'ye tanık oldu

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Akvaryumcular Odası'ndan Kasaplar Odası açıklaması: Her tarafta reklam oluyoruz
    3. Sayfa

    Akvaryumcular Odası'ndan Kasaplar Odası açıklaması: Her tarafta reklam oluyoruz

    Görüş Bildir