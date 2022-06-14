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    Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi hacklendi

    Ebru Gündeş’le aşk karesi medyaya yansıyan Iraklı Rassan Khoshnaw, hacker saldırısına uğradığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 09:09
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    Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi hacklendi

    Reza Zarrab’dan boşanan Ebru Gündeş, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşamaya başladı.

    Gizli saklı bir ilişki yaşayan aşıkların fotoğrafları geçtiğimiz hafta sosyal medyaya düşmüştü.

    Ebru kızdı

    Aşk karesi ortaya çıkan Iraklı Rassan Khoshnaw'ın Ebru Gündeş'le bu yüzden arası bozuldu. Iraklı aşık illegal gruplar tarafından hacker saldırısına uğradığını söyledi. Khoshnaw, özel hayatına dair görüntülerin telefonundan çalındığını iddia etti.

    Aşk fotoğrafının kaldırılmasını istedi

    Sabah'ta yer alan habere göre, Khoshnaw, aşklarını ifşa eden fotoğrafların yayından kaldırılmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran iş insanı, kendisine ait telefon ve bilgisayarına illegal gruplar tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti.

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    Ebru Gündeş in Iraklı sevgilisi hacklendi #4

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