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    Ebru Gündeş'in kaş bakımı yalıda yapılıyor

    Ebru Gündeş'in çok beğenilen kaşlarının sırrı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 08:57
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    Ebru Gündeş'in kaş bakımı yalıda yapılıyor

    Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Bebek'te dükkanı olan özel kaş tasarımcısını eknesiyle ayda üç kere düzenli olarak Kanlıca'daki yalısına getirtiyor.

    YALIYA ÇAĞIRIYOR

    45 yaşındaki sanatçı, özel kaş bakımı için bin dolar yani yaklaşık 7 bin Türk lirası ödüyor. Gündeş, bu işlemi de ayda üç defa tekrarlıyor.

    DÜKKANA GİDENLER

    Aleyna Tilki, Gülşen, Hadise gibi birçok şarkıcı ile Berrak Tüzünataç, Burcu Özberk ve Özge Özpirinçci gibi birçok oyuncu da Gündeş'in tasarımcısıyla çalışıyor. Tek bir farkla onlar dükkana giderek kaş bakımları için ortalama 500 lira ödeme yapıyor.

    Ebru Gündeş'in kaş bakımı yalıda yapılıyor #1

    Ebru Gündeş'in kaş bakımı yalıda yapılıyor #2

    Ebru Gündeş'in kaş bakımı yalıda yapılıyor #3

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