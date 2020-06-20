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    Ebru Gündeş’in kızı Alara büyüdü

    Ebru Gündeş’in kızı Alara büyüdü

    8 yaşındaki Alara’nın babası Reza Zarrab’a olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2020 - 13:01
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    Ebru Gündeş’in kızı Alara büyüdü

    Ebru Gündeş’in kızı Alara Zarrab, yıllar sonra ilk defa görüntülendi.

    Bodrum’da arkadaşının evinde mangal partisine katılan Gündeş, uzun süre sonra ilk defa kızıyla görüntü verdi.

    İLGİ ODAĞI OLDU

    Havuz başında gerçekleşen partide minik Alara ilgi odağı olurken; kızıyla yakından ilgilenen Gündeş, pişen etleri de ilk önce ona yedirdi.

    AYNI BABASI

    Bu arada Alara’nın babası Reza Zarrab’a olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Görüntülendiklerinin farkına varmayan anne ve kızını neşeli oldukları gözlendi.

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