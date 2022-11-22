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    Ebru Gündeş'ten Armağan Çağlayan paylaşımı

    Kansere yakalanan yakın dostu Armağan Çağlayan için Ebru Gündeş de bir destek mesajı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 07:11
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 07:32
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    Ebru Gündeş'ten Armağan Çağlayan paylaşımı

    YouTube'da yaptığı programlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, hayranlarını üzen bir paylaşım yapmıştı.

    Başarılı yapımcı, sağlık kontrolleri sırasında akciğerinde bir kitle tespit edildiğini belirterek, kansere yakalandığını ve bir süre çalışmalarına ara vereceğini duyurmuştu.

    Çağlayan'ın bu paylaşımından sonra çok sayıda kişi destek mesajları gönderdi.

    Aynı programda yer almışlardı

    Yıllar sonra Popstar'da birlikte jüri koltuğunda oturduğu ünlü şarkıcı Ebru Gündeş de Instagram'dan paylaştığı mesajla Armağan Çağlayan'a destek verdi.

    Beyin kanaması geçirmişti

    1999 yılında "Dön Ne Olur" albümünün tanıtımı sırasında kameraların karşısında beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen Ebru Gündeş, Armağan Çağlayan'la olan bir fotoğrafını paylaştı.

    Ebru Gündeş ten Armağan Çağlayan paylaşımı #1

    Gündeş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Benden daha güçlüsün"

    "Canım Armağan'ım, güzel yürekli arkadaşım...Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey olduğuna inanmıyorum...Yıllardır beyninde 3 tane klipsle, 2. hayatını yaşayan benden çok daha güçlü ve inatçı olduğunu da biliyorum...Dolayısıyla bu sürecin sonunda kazananın sen olacağından en ufak bir şüphem yok. Her zaman yanındayım. Dualarım seninle"

    Ebru Gündeş ten Armağan Çağlayan paylaşımı #2

    Ebru Gündeş ten Armağan Çağlayan paylaşımı #3


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