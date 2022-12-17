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    Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım

    Ankara’ya doğru yol alırken verdiği makyajsız pozu sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Gündeş’in estetik yaptırdığı öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 16:09
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    Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım

    Şu sıralar 11 yıllık evliliğini sonlandırdığı Reza Zarrab'dan dünyaya gelen kızı Alara'ya kendi soyadını vermek için uğraşan Ebru Gündeş’ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

    2 gün üst üste vereceği Ankara konseri için yola çıkan 48 yaşındaki şarkıcı, doğal halini gözler önüne serdi.

    'Estetik mi yaptırdın?'

    Makyajsız halini Instagram'dan paylaşan Ebru Gündeş'in yüzündeki değişiklik ise dikkat çekti.

    Ünlü şarkıcıya hayranları 'Estetik mi yaptırdın?' sorusunu yöneltti.

    Bazıları da bu kareye "Ünlülerin yeni akımı" yorumunu yaptı.

    Gündeş’in yolculuk sırasında verdiği poz, binlerce beğeni aldı.

    Ebru Gündeş ten makyajsız paylaşım #1

    Ebru Gündeş ten makyajsız paylaşım #2

    Ebru Gündeş ten makyajsız paylaşım #3

    Ebru Gündeş ten makyajsız paylaşım #4

    Ebru Gündeş ten makyajsız paylaşım #5


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