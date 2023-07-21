Ebru Polat aldığı klimanın fiyatını paylaştı Yazlığının eksikleri için alışverişe çıkan şarkıcı Ebru Polat, klimaya ödediği parayı gösterdi.

ensonhaber.com

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Ebru Polat, yaptığı harcamalarını da sık sık paylaşıyor.

44 bin TL

En son “Ben estetik yaptırmam. Doğuştan gelen bir güzelliğim var. Yediğime içtiğime çok dikkat ederim" diyerek gündeme gelen Polat, İzmir'deki yazlığına klima aldı. 44 bin TL'lik harcama yapan Polat, fatura paylaştı.

Polat'a çalışanlarından biri "Yapma yeminle üflerim hepinize" dedi. Şarkıcı Bu mesajı paylaşarak "Benim çalışanlarım da beni dövecek yakında, Danilo gibi. Alışverişlerimde beni frenleme tehditleri bu şekilde" dedi.

Geçtiğimiz yıl bir programa konuk olan ünlü şarkıcı, kozmetik markası olan ve 12 saatte 40 bin TL kazandığını açıklamıştı.

Danilo Şef geçtiğimiz günlerde bir çalışanı tarafından darp edilmişti.