Ebru Polat, aşı olmadığı için pişman

İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkan Polat, virüsü yendikten sonra ilk kez dışarı çıktı.

Şarkıcı Ebru Polat, sevgilisi Tolgahan Yıldız ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Koronavirüs atlatan şarkıcı, hastalık sonrası ilk kez dışarı çıktığını söyledi.

"1 HAFTA HASTANEDE KALDIM"

Aşı olmadığı için pişman olduğunu söyleyen Polat, "Bir hafta hastanede yattım. Allah tüm sağlık çalışanlarından razı olsun. Onlar sayesinde iyi oldum. Allah bu hastalığı düşmanıma bile yaşatmasın. Bundan sonra maskemi yüzümden bile indirmeyeceğim." dedi.

"KEŞKE AŞIMI OLSAYDIM"

Güzel şarkıcı, sözlerine; "İğneden korktuğum için aşı yaptırmamıştım bu yüzden çok zor geçti hastalığım. Çok pişmanım. Keşke aşımı önceden yaptırsaydım." diye devam etti.

AŞI KARŞITLARINA SESLENDİ

Ebru Polat, aşı ile ilgili açıklamasını "Herkesin aşı olması lazım. Aşı karşıtı olanlara bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde noktaladı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

"O kadar korunmama rağmen, evime misafirliğe gelen bir arkadaşımın ihmali yüzünden muhtemelen Covid-19 oldum." diyen şarkıcı, "Kendini ne kadar korursan koru sosyal mesafeye dikkat etmezsen ve maske takmazsan evine gelen misafir aşılıyken de korona olsa bile anlamadığım için maalesef bana da ulaştırdı. Çok üzgünüm." ifadelerini kullanmıştı.