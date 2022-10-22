Ebru Polat, mesleğine geri döndü

Şarkıcı Ebru Polat, ara verdiği avukatlık mesleğine geri dönme kararı aldı. Polat, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Son olarak bir kutu sakıza 900 TL ödediğini söylediği açıklamaları ile gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, eski mesleğine geri döndü.

Kendi markası da olan Polat, ara verdiği avukatlık mesleğine geri dönme kararı aldı.

“Avukat hanım diyeceksiniz”

Polat, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Şarkıcı, “Önümüzdeki hafta itibarıyla 'avukat hanım' diyeceksiniz. 15 yıl sonra mesleğe dönüş” diye yazdı.

İstanbul Barosu’ndan paylaşım

Müziği bırakmadığını da özellikle açıklayan Polat, “Müziği de şirketleri de bırakmıyorum arkadaşlar. Her şey aynı şekilde devam… Hatta yeni şarkı okumalarım var yakında. Yeni bir ile güzellik salonu bayisi veriyoruz.” dedi.

Şarkıcı, İstanbul Barosu'nda çektiği fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı.