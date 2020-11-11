Ebru Polat, nişanlandı

Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat, aradığı aşkı bulduğu haberleriyle magazin gündemine gelmişti.

37 yaşındaki şarkıcı Ebru Polat, önceki gün bir süredir aşk yaşadığı 26 yaşındaki sevgilisi Tolgahan Yıldız ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

"NİŞANLIM"

Ünlü şarkıcı, basın mensuplarına Acar’ı “Nişanlım” diye tanıttı. Neşesinin yerinde olduğu gözlenen şarkıcının, parmağındaki tektaş yüzük de dikkatlerden kaçmadı.

Polat, yakında Etiler’de bir güzellik merkezi açacağını da söyledi.

Yeni sevgilisi hakkında bilgi veren Ebru Polat, "Uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; 'En iyi sevgili eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim." ifadelerini kullanmıştı.