Ebru Polat, villasına gelen faturaları paylaştı

Şarkıcı Ebru Polat, yeni taşındığı villasına gelen elektrik ve doğalgaz faturaları paylaşarak "Ev mi fabrika mı belli değil" notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde 'İzmir Lokumu' isimli şarkısını çıkaran Ebru Polat, bugün sosyal medya hesabından yeni taşındığı villasına gelen faturaları paylaştı.

FATURALARI CEP YAKTI

Kendi kozmetik markasını da çıkararak işlerini büyüten Ebru Polat, ailesiyle yeni bir villaya taşındı. Bugün evine 1.259 TL elektrik faturası geldiğini gören şarkıcı, "Ev mi fabrika mı belli değil" dedi. Ardından gelen 1.442 TL'lik doğalgaz faturasını öğrenince iyice sinirlenen Polat, "İyi de daha doğalgaz kullanmadık ki. Havalar sıcaktı zaten" dedi.