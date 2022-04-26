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    Ebru Şahin-Cedi Osman iki düğün yapacak

    Ebru Şahin ile NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman, nikâh masasına oturmak için kolları sıvadı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 11:09
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    Ebru Şahin-Cedi Osman iki düğün yapacak

    'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile evlilik hazırlığı yapmaya başladı.

    Amerika'da düğün

    Düğün için kolları sıvayan çift, haziranda NBA sezonunun bitmesinin ardından nikâh masasına oturacak. Osman ve Şahin, iki ayrı düğün yapacak. İlki, Osman'ın ailesinin yaşadığı ve aşklarının başladığı Çeşme'de yapılacak. İkincisi ise basketbolcunun kariyerini sürdürdüğü Amerika'da olacak.

    İlişkileri 2020 yazında İzmir Alaçatı’da başlayan çiftten Şahin, Kapadokya'da sevgilisine "Evet" yanıtını vermişti. Şahin'in dört milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da yayınladığı mutluluk kareleri, yaklaşık bir milyon beğeni almış ve yüzlerce tebrik mesajı gelmişti.

    Ebru Şahin-Cedi Osman iki düğün yapacak #1

    Ebru Şahin-Cedi Osman iki düğün yapacak #2


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