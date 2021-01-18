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    Ebru Şahin: Çok sıkıldım

    Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile görüşemeyen güzel oyuncu Ebru Şahin'in canı sıkıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 14:53
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    Ebru Şahin: Çok sıkıldım

    Oynadığı dizide "Reyyan" karakteri ile ününe ünlenen Ebru Şahin, dizi çekimleri için Mardin Midyat'ta kalmaya devam ediyor.

    GÖRÜŞEMİYORLAR

    Şimdilerde Amerika'da olan ve Cleveland Cavaliers takımında forma giyen Cedi Osman ile Ebru Şahin'in arasına mesafeler girdi. Uzun süre yan yana gelemeyen ünlü çiftten Ebru Şahin, Instagram hesabından paylaştığı kafa karıştıran fotoğrafı ile dikkat çekti.

    "SIKILDIM"

    Sevgilisi Cedi Osman'a mesaj olarak yorumlanan paylaşıma güzel oyuncu, "Çünkü çok sıkıldım" notunu düştü.

    Şahin'in bu paylaşım sevgilisine hem özlem hem de sitem duyduğu şeklinde yorumlandı.

    Ebru Şahin: Çok sıkıldım #1

    Ebru Şahin: Çok sıkıldım #2

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