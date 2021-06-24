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    Ebru Şahin: Evlilik yok

    Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle hafızalara kazınan Ebru Şahin, Cedi Osman ile olan ilişkisi hakkında açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 15:46
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 16:25
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    Ebru Şahin: Evlilik yok

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta mücadele eden milli basketbolcu Cedi Osman ve sevgilisi Ebru Şahin, Etiler'de objektiflere yansıdı. Şahin, basın mensuplarının kendisine yönelttiği evlilik sorusunu yanıtladı.

    "GÜNDEMİMİZDE YOK"

    Evlenecekleri yönünde çıkan iddialara cevap Şahin, "İlişkimiz güzel gidiyor. Cedi'nin ailesiyle tanıştım. Ancak gündemimizde evlilik yok." ifadelerini kullandı.

    Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Cedi Osman'ın ailesiyle bir araya gelmişti.

    Ebru Şahin: Evlilik yok #1

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