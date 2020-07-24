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    Ebru Şahin, fiyatını ikiye katladı

    Ünlü oyuncu Ebru Şahin, artık 1 milyon liralık tekliflerin altını kabul etmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 09:38
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    Ebru Şahin, fiyatını ikiye katladı

    Hercai” dizisiyle ünlenen Ebru Şahin, kısa sürede ekranların aranan oyuncuları arasına girdi. Böyle olunca da Şahin, fiyatını ikiye katladı.

    1 MİLYON İSTEDİ

    Kampanya için 500 bin lira teklif edilen güzel oyuncu, rakamı az bularak 1 milyon lira istedi.

    KABUL ETMEDİLER

    Tek diziyle şöhreti yakalayan ve fiyatını milyon düzeyine çıkaran oyuncunun bu isteği marka tarafından kabul görmedi.

    Ebru Şahin’e 1 milyon lira vermek istemeyen marka, anlaşma masasından kalktı.

    Ebru Şahin, fiyatını ikiye katladı #1

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