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- Ebru Şahin, fiyatını ikiye katladı
Ebru Şahin, fiyatını ikiye katladı
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, artık 1 milyon liralık tekliflerin altını kabul etmiyor.
- Haber Merkezi
- 24.07.2020 - 09:38
Hercai” dizisiyle ünlenen Ebru Şahin, kısa sürede ekranların aranan oyuncuları arasına girdi. Böyle olunca da Şahin, fiyatını ikiye katladı.
1 MİLYON İSTEDİ
Kampanya için 500 bin lira teklif edilen güzel oyuncu, rakamı az bularak 1 milyon lira istedi.
KABUL ETMEDİLER
Tek diziyle şöhreti yakalayan ve fiyatını milyon düzeyine çıkaran oyuncunun bu isteği marka tarafından kabul görmedi.
Ebru Şahin’e 1 milyon lira vermek istemeyen marka, anlaşma masasından kalktı.