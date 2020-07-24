Ebru Şahin, fiyatını ikiye katladı

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, artık 1 milyon liralık tekliflerin altını kabul etmiyor.

Hercai” dizisiyle ünlenen Ebru Şahin, kısa sürede ekranların aranan oyuncuları arasına girdi. Böyle olunca da Şahin, fiyatını ikiye katladı.

1 MİLYON İSTEDİ

Kampanya için 500 bin lira teklif edilen güzel oyuncu, rakamı az bularak 1 milyon lira istedi.

KABUL ETMEDİLER

Tek diziyle şöhreti yakalayan ve fiyatını milyon düzeyine çıkaran oyuncunun bu isteği marka tarafından kabul görmedi.

Ebru Şahin’e 1 milyon lira vermek istemeyen marka, anlaşma masasından kalktı.