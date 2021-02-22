Ebru Şahin, geri döndü

Milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ebru Şahin, bir süre önce tüm sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

Instagram'ını kapatarak bir süredir sessizliğini koruyan Ebru Şahin'in sosyal medya detoksu sona erdi. Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi olan Şahin, Ege'de verdiği yeni pozlarını yayınladı.

"GERİ DÖNDÜM"

26 yaşındaki ünlü oyuncu, gönderilerine, "Ve geri döndüm" notunu düştü. Fotoğraflarda keyifli halleriyle dikkat çeken Ebru Şahin, tarzıyla da adında söz ettirdi.

25 yaşındaki basketbolcunun da Sevgililer Günü'nde paylaşımda bulunmaması ikilinin ayrılık dedikodularını alevlendirmişti.

"RUHUMU BULDUM"

Bunun üzerine ünlü oyuncunun menajeri, açıklama yapmış ve "Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi" ifadelerini kullanmıştı.

Şahin'in menajerinin açıklamasının ardından Cedi Osman da sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Burası ruhumu bulduğum yer. Bu yüzden evde olduğumu biliyorum" notuyla yayınlamıştı. Cedi, bu paylaşımıyla ayrılık iddialarını da yalanlamıştı.