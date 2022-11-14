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    Ebru Şahin ile Çağatay Ulusoy partner oldu

    Ebru Şahin'in yeni dizisinde partneri Çağatay Ulusoy olacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 13:08
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    Ebru Şahin ile Çağatay Ulusoy partner oldu

    Son olarak Destan dizisinde oynayan Ebru Şahin, evlenir evlenmez eşi Cedi Osman'ın NBA'de oynaması nedeni ile Amerika'ya yerleşmişti.

    Centilmen'le anlaştı

    Yeni sezonda hangi projede rol alacağı merak edilen Ebru Şahin'den yeni haberler geldi. Ebru Şahin, Netflix platformunda yayınlanacak olan "Centilmen" filmiyle anlaştı. Ebru Şahin bu projede, Çağatay Ulusoy ile partner olacak.

    Çağatay da dönüyor

    Onur Bilgetay'ın yöneteceği projeyi Deniz Madanoğlu yazacak. Çağatay Ulusoy da uzun zaman sonra yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmış olacak.

    Ebru Şahin ile Çağatay Ulusoy partner oldu #1

    Ebru Şahin ile Çağatay Ulusoy partner oldu #2


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