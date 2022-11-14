Ebru Şahin ile Çağatay Ulusoy partner oldu

Ebru Şahin ile Çağatay Ulusoy partner oldu

Ebru Şahin'in yeni dizisinde partneri Çağatay Ulusoy olacak.

Son olarak Destan dizisinde oynayan Ebru Şahin, evlenir evlenmez eşi Cedi Osman'ın NBA'de oynaması nedeni ile Amerika'ya yerleşmişti.

Centilmen'le anlaştı

Yeni sezonda hangi projede rol alacağı merak edilen Ebru Şahin'den yeni haberler geldi. Ebru Şahin, Netflix platformunda yayınlanacak olan "Centilmen" filmiyle anlaştı. Ebru Şahin bu projede, Çağatay Ulusoy ile partner olacak.

Çağatay da dönüyor

Onur Bilgetay'ın yöneteceği projeyi Deniz Madanoğlu yazacak. Çağatay Ulusoy da uzun zaman sonra yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmış olacak.