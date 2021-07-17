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Ebru Şahin ile Cedi Osman Afrika’da

Ebru Şahin ile Cedi Osman Afrika’da

Maldivler’in ardından Afrika tatiline çıkan Ebru Şahin ile Cedi Osman, yerli halk ile dans etti, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.