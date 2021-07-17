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Ebru Şahin ile Cedi Osman Afrika’da
Maldivler’in ardından Afrika tatiline çıkan Ebru Şahin ile Cedi Osman, yerli halk ile dans etti, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 17.07.2021 - 15:41
Oyuncu Ebru Şahin, bir yılı aşkın süredir basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor.
Sevgililer geçtiğimiz gün yine tatile çıktı ve bu kez Afrika'ya gitti.
DANS ETTİLER
Yerli halkla birlikte dans eden ikili, o anları Instagram'dan paylaştı.
Eğlenceli halleri dikkat çeken çifte övgüler yağdı.
Ebru Şahin ile Cedi Osman Afrika tatiline çıktı VİDEO
İLK TATİL MALDİVLER’DEYDİ
Hercai dizisi sırasında tanıştığı Cedi Osman ile büyük bir aşk yaşayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde başarılı futbolcunun yakınlarıyla tanışmıştı.
İkili, sonrasında tatil sezonunu açmak için Maldivler’e gitmişti.