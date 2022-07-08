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    Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün yaptı

    Çeşme'de düğün yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 08:04
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 08:46
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    Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün yaptı

    2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, geçtiğimiz hafta Kuzey Makedonya'da hayatlarını birleştirmişti.Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün yaptı #1

    Aile arasında yapılan nikah sonrasında ikili, Çeşme'de düğün töreni gerçekleştirdi.

    Gelin heyecanlı

    Ebru Şahin düğün öncesi, "Makedonya'da aile arasında nikah yapmıştık. Burada arkadaşlarımızla eğlenmek istiyoruz. Çok heyecanlıyım, çok da bir şey diyemiyorum." ifadelerini kullandı.

    Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün yaptı #2

    Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün yaptı #3

    "her şey çok güzel olsun" diyen ünlü basketbolcu, Ebru Şahin'i gelinlikle gördüğü ilk anları da anlattı:

    "Gerçekten bayıldım. O an zaten bir anda gittim. Hiç yoktum o anda."

    Ünlü çiftin düğündeki formaliteden nikahını ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kıydı. Ilıcalı nikahı kıymadan önce gelin Ebru Şahin'e "Bize biraz Cedi'yi anlatır mısın?" diye sordu.

    Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün yaptı VİDEO

    Ebru Şahin ile Cedi Osman düğün yaptı #4


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