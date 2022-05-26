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    Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah tarihi belli oldu

    dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman ile nişanlanan Ebru Şahin, düğün tarihini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 09:05
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    Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah tarihi belli oldu

    İki yıl önce aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz haftalarda da nişanlanan güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman evlilik kararı almıştı.

    Nişantaşı'nda görüntülenen Ebru Şahin, nikah tarihini açıkladı. Güzel oyuncu, "Temmuzda düğün olacak öncesinde de kına gecesi var." diye konuştu.

    "Oyunculuğu bırakmayacağım"

    Şahin, “Nikah sonrası oyunculuğu bırakacak mısınız?” sorusuna “Hayır, hiç niyetim yok. Kariyerime aynı şekilde devam edeceğim” yanıtını verdi.

    Ebru Şahin ile Cedi Osman ın nikah tarihi belli oldu #1

    "Düğüne gitmem"

    Eski rol arkadaşı Akın Akınözü, “Davetiye gelirse Ebru Şahin’in düğününe gider misiniz?” sorusuna “Kendisine mutluluklar dilerim. Davetiye zaten gelmez. Gelse de ben gider miyim gitmem” yanıtını verdi.

    Ebru Şahin ile Cedi Osman ın nikah tarihi belli oldu #2


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