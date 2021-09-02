Ebru Şahin lavanta tarlasına girdi

Şimdilerde Edip Tepeli ile 'Destan' adlı dizide objektif karşısına geçmeye hazırlanan oyuncu Ebru Şahin, lavanta tarlasında verdiği pozları ve çekilen bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Dizisinin final yapmasıyla tatil sezonunu hızlı açan ve şimdilerde yeni projesi için kolları sıvayan Ebru Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrflarla gündemde kalmayı başarıyor.

Basketbolcu Cedi Osman ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine gelen Şahin, Instagram hesabından bu defa lavanta tarlasında çekilen pozlarını paylaştı.

Birkaç ay önce arkadaşlarıyla Tekirdağ'da bir lavanta çiftliğine giden güzel oyuncu, o gün çekilen fotoğraflarına ve videosuna Halil Cibran'ın Gezgin adlı eserinden şu sözleri not etti:

"ŞİMDİ ANLIYORUM"

“Şimdi, anlıyorum ki kendi boşluklarını gürültüyle doldurma ihtiyacı duyanların rahatı için şarkılarımızı kesmek gerekli değilmiş.”

Boyundan bağlamalı, sırt dekolteli beyaz bir elbise giymeyi tercih eden Şahin'in paylaşımına; kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.