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    Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile buluştu

    Oyuncu Ebru Şahin, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile çekilmiş̧ romantik pozlarını takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 08:50
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    Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile buluştu

    Geçtiğimiz yaza aşklarıyla damga vuran Ebru Şahin ve Cedi Osman birlikteliği hız kesmeden devam ediyor.

    İşlerinden dolayı bir süre ayrı kalan ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla hasret gideriyor.

    “RUH EŞİM”

    Güzel oyuncu Ebru Şahin, NBA’de forma giyen basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Oyuncu paylaşımına 'ruh eşim' notunu düştü.

    Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile buluştu #1

    BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

    Kısa sürede binlerce beğeni alan karelere, "Çok mutlu olun, çok yakışıyorsunuz. Birbirinize benziyorsunuz. Işığınız, enerjiniz çok güzel. Maşallah tatlım, hep böyle mutlu, hep gülümseyen yüzünüz olsun. Çok güzelsiniz, Allah ayırmasın." gibi yorumları yapıldı.

    Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile buluştu #2

    Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile buluştu #3

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