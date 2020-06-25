Ebru Şahin tatilde

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, Alaçatı'da güneşlenirken yakalandı.

Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin, yaz sezonunda soluğu Çeşme Alaçatı’da aldı.

Ebru Şahin, akşamları Alaçatı'da eğlenirken, gündüzleri ise denizin keyfini çıkardı. Ünlü oyuncu, Alaçatı'da bir sahilde tek başına güneşlendi. Şahin, güzelliği ve düzgün fiziği ile ilgi odağı oldu.

TELEFONUNU ELİNDEN BIRAKMADI

26 yaşındaki güzel, güneşlendiği sırada telefonunu elinden düşürmedi. Uzun süre şezlongda oturan Şahin, daha sonra şortunu giyerek restoran tarafına geçti.