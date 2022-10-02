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Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti Amerika'da

Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti Amerika'da

Çiçeği burnunda çift, tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Son olarak eşi ile birlikte ABD'de olan Ebru Şahin'in, "Filtreye gerek yok" notuyla yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.