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    Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti Amerika'da

    Çiçeği burnunda çift, tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Son olarak eşi ile birlikte ABD'de olan Ebru Şahin'in, "Filtreye gerek yok" notuyla yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.
    • 02.10.2022 - 11:54
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    Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti Amerika'da

    Ekranların popüler kadın oyuncularından Ebru Şahin, yeni pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

    Şahin, 1 Temmuz'da NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girdi.

    "Bakarken filtreye gerek yok"

    Sosyal medyayı aktif kullanan çift, paylaşımlarıyla gündem oluyor.

    Şimdilerde eşi Cedi Osman ile ABD'de olan Ebru Şahin, 4.1 milyon takipçili hesabından Cleveland'da çekilen pozlarını "Bakarken filtreye gerek yok" notuyla paylaştı.

    Beğeni yağmuruna tutuldu

    Kısa sürede büyük beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum da geldi.

    Birlikte fotoğraf paylaştılar

    Keyfi yerinde olan güzel oyuncu, eşiyle çektiği kareyi de kalp emojisiyle yayınladı.

    Cedi Osman da aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

    Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti Amerika da #1

    Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti Amerika da #2

    Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti Amerika da #3

    Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti Amerika da #4


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