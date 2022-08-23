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- Ebru Şahin, Yunan basınında
Ebru Şahin, Yunan basınında
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, güzelliğiyle Yunanistan basınının ilgi odağı oldu.
- Haber Merkezi
- 23.08.2022 - 08:18
- Güncelleme : 23.08.2022 - 09:43
Ebru Şahin, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için Yunanistan’la mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda oynayan eşi Cedi Osman’a destek olmak için Yunanistan’a gitti.
Şans öpücüğü
Ebru Şahin maç öncesi eşi Cedi Osman’a sarılarak “şans öpücüğü” verdi.
Dev ekrana yansıtıldı
Cedi Osman’ın attığı basketlerle keyiflenen Ebru Şahin’in görüntüsü sık sık sahadaki dev ekrana yansıtıldı.
Eşini ön sıradan büyük bir heyecanla izleyen oyuncu, güzelliğiyle Yunan basının dikkati çekti. Şahin, güzelliğiyle ülkede konuşuldu.