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    Ebru Şahin, Yunan basınında

    Ünlü oyuncu Ebru Şahin, güzelliğiyle Yunanistan basınının ilgi odağı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 08:18
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:43
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    Ebru Şahin, Yunan basınında

    Ebru Şahin, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için Yunanistan’la mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda oynayan eşi Cedi Osman’a destek olmak için Yunanistan’a gitti.

    Şans öpücüğü

    Ebru Şahin maç öncesi eşi Cedi Osman’a sarılarak “şans öpücüğü” verdi.

    Dev ekrana yansıtıldı

    Cedi Osman’ın attığı basketlerle keyiflenen Ebru Şahin’in görüntüsü sık sık sahadaki dev ekrana yansıtıldı.

    Eşini ön sıradan büyük bir heyecanla izleyen oyuncu, güzelliğiyle Yunan basının dikkati çekti. Şahin, güzelliğiyle ülkede konuşuldu.

    Ebru Şahin, Yunan basınında #1

    Ebru Şahin, Yunan basınında #2


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