Ebru Şahin'in galibiyet gözyaşları! Eşi Cedi Osman'ın yanına koştu

Kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ebru Şahin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Cedi Osman ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.

EBRU MAÇLARI KAÇIRMIYOR

Milli basketbolcu eşi Cedi Osman'ın maçlarını kaçırmamaya özen gösteren ünlü oyuncu, Türkiye-Polonya maçında tribündeki yerini aldı.

TÜRKİYE KAZANDI

EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı.

AĞLADI

Ünlü oyuncu Şahin, Türkiye'nin farklı galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşayarak eşi Cedi Osman'a sarılarak mutluluktan ağladı. Şahin'in o anları sosyal medyada gündem oldu.