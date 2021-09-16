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    Ebru Şahin'in tektaşının fiyatı dudak uçuklattı

    Yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman evlilik yolunda ilk adımı attı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 07:30
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    Ebru Şahin'in tektaşının fiyatı dudak uçuklattı

    Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman evleniyor.

    TEKLİF EDECEĞİ YERE ÖZEL JETLE GETRİDİ

    Cedi Osman, pazartesi günü Ebru Şahin'e sürpriz yaptı ve özel jet kiralayarak, sevgilisiyle birlikte Kapadokya'ya gitti. Milli basketbolcu, dün de ünlü oyuncuya evlilik teklifinde bulundu.

    1 MİLYON TL

    Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcu, sevgilisi için kesenin ağzını açtı. Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtiliyor.

    Ebru Şahin in tektaşının fiyatı dudak uçuklattı #1Ebru Şahin in tektaşının fiyatı dudak uçuklattı #2Ebru Şahin in tektaşının fiyatı dudak uçuklattı #3

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