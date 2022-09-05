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    Ebru Şallı 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'la poz verdi

    Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:35
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    Ebru Şallı 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'la poz verdi

    Ünlü model Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, geçtiğimiz yıl nisan ayında uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek hayatını kaybetmişti.

    Kumsal pozu

    Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Şallı, son olarak yakışıklı oğlu Beren Tan ile çektirdiği tatil pozlarını paylaştı.

    18 yaşındaki Beren Tan ise yakışıklılığı ve kaslı görüntüsüyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

    Ebru Şallı 18 yaşındaki oğlu Beren Tan la poz verdi #1

    Ebru Şallı 18 yaşındaki oğlu Beren Tan la poz verdi #2


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