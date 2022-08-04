Ebru Şallı Amerika'daki evinden paylaştı

Aylar önce Türkiye'den ayrılan ünlü manken Ebru Şallı, Amerika'dan art arda paylaşımlar yapmaya devam ediyor..

Eski manken Ebru Şallı'nın, Amerika tatili tam gaz devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve Amerika'yı çok seven Şallı, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Hep fit

Önceki gün Beverly Hills'teki evinin havuzundan fotoğraf paylaşan Şallı, giydiği eopar desenli mayoyla, fit vücudunu gözler önüne serdi.

Ameika'da mutlu olan Şallı'nın, Türkiye'ye dönmeye niyeti olmadığı öğrenildi.