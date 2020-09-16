Ebru Şallı, amuda kalktı

Hayatından sporu eksik etmeyen Ebru Şallı, amuda kalktığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Koronavirüs salgını sebebiyle eşiyle Bodrum'daki yazlıklarına giden Ebru Şallı, İstanbul'a dönmek istemiyor.

BAHÇEDE SPOR

Sağlıklı beslenmenin ve sporun günlük hayatında büyük bir yeri olan güzel model Ebru Şallı, sosyal medya hesabında spor yaptığı anların görüntülerini paylaştı.

Bir ara bahçede amuda da kalkan 43 yaşındaki güzele, takipçilerinden beğeni yağdı.