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    Ebru Şallı, amuda kalktı

    Hayatından sporu eksik etmeyen Ebru Şallı, amuda kalktığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 08:13
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    Ebru Şallı, amuda kalktı

    Koronavirüs salgını sebebiyle eşiyle Bodrum'daki yazlıklarına giden Ebru Şallı, İstanbul'a dönmek istemiyor.

    BAHÇEDE SPOR

    Sağlıklı beslenmenin ve sporun günlük hayatında büyük bir yeri olan güzel model Ebru Şallı, sosyal medya hesabında spor yaptığı anların görüntülerini paylaştı.

    Bir ara bahçede amuda da kalkan 43 yaşındaki güzele, takipçilerinden beğeni yağdı.

    Ebru Şallı, amuda kalktı #1

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