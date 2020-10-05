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    Ebru Şallı, Bodrum'da yaşayacak

    Bodrum tatillerini bitiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, iş için İstanbul'a döndü.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 08:05
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    Ebru Şallı, Bodrum'da yaşayacak

    Eşi Uğur Akkuş'la beraber aylardır Bodrum'da tatil yapan Ebru Şallı, İstanbul'a dönmeme kararı aldı.

    Şallı, artık Bodrum’a yerleşeceklerini ve sadece işleri nedeniyle İstanbul’a geleceklerini söyledi.

    BODRUMLU OLDU

    Şallı, “Artık Bodrumluyum. Oradan villa aldık, iki gün sonra tekrar geri döneceğiz. Denizi çok seviyorum. O yüzden kışın da orada olacağız.” dedi.

    Ebru Şallı, Bodrum da yaşayacak #1

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