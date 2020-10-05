Ebru Şallı, Bodrum'da yaşayacak

Bodrum tatillerini bitiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, iş için İstanbul'a döndü.

Eşi Uğur Akkuş'la beraber aylardır Bodrum'da tatil yapan Ebru Şallı, İstanbul'a dönmeme kararı aldı.

Şallı, artık Bodrum’a yerleşeceklerini ve sadece işleri nedeniyle İstanbul’a geleceklerini söyledi.

BODRUMLU OLDU

Şallı, “Artık Bodrumluyum. Oradan villa aldık, iki gün sonra tekrar geri döneceğiz. Denizi çok seviyorum. O yüzden kışın da orada olacağız.” dedi.